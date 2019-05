Boavista sobe ao oitavo lugar ao vencer na visita ao Marítimo

O Boavista subiu hoje ao oitavo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer no terreno do Marítimo por 1-0, em jogo da 34.ª e última jornada.

Um golo do médio nigeriano Obiora, aos 30 minutos, deu a quarta vitória consecutiva aos 'axadrezados', que somaram 44 pontos e já só podem ser desalojados do oitavo posto pelo Santa Clara, que conta 42 e visita hoje o líder Benfica.

Apesar deste desaire, o segundo seguido, o Marítimo assegurou a 11.ª posição final, com os mesmos 39 pontos do Portimonense, que terminou no 12.º posto, por ter desvantagem no confronto direto com os madeirenses.