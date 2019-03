Boavista vence Belenenses e afasta-se da 'zona vermelha' da I Liga

Por Lusa | 22:01

O Boavista regressou hoje às vitórias na I Liga portuguesa de futebol, ao impor-se por 2-0 na receção ao Belenenses, em jogo da 27.ª jornada da prova, que permitiu à equipa portuense afastar-se da zona de despromoção.

O avançado gambiano Yusupha inaugurou o marcador aos 53 minutos, cabendo ao angolano Mateus fechar a contagem, aos 90+2, o que permitiu aos 'axadrezados' voltarem aos triunfos, após três derrotas seguidas no campeonato, frente a um adversário que ganhou apenas um dos últimos cinco encontros na condição de visitante.

O Belenenses manteve-se no sétimo lugar, com 38 pontos, mas desaproveitou a oportunidade de se aproximar do Vitória de Guimarães, sexto, com mais quatro, enquanto o Boavista ocupa o 13.º posto, com 29, mas agora com quatro pontos de vantagem sobre a primeira equipa em zona de despromoção, o Tondela.