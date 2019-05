Bob Dylan regressa hoje ao palco onde se estreou em Portugal

Músico, de 77 anos, tem apresentado alinhamentos a começar com "Things Have Changed", de 2000, com a qual venceu o Óscar de Melhor Canção Original.

Por Lusa | 06:17

O músico norte-americano Bob Dylan sobe esta quarta/feira ao palco do Coliseu do Porto para um concerto único em Portugal, e esgotado desde o primeiro dia de venda de bilhetes, para o qual se espera um alinhamento cheio de clássicos.

Em plena digressão europeia, que prossegue até 14 de julho na Irlanda, depois de voltar a passar por Espanha e por países como Noruega, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Alemanha e Reino Unido, Dylan, de 77 anos, tem apresentado alinhamentos a começar com "Things Have Changed", de 2000, com a qual venceu o Óscar de Melhor Canção Original.

Segundo a página oficial de Dylan, que contém os alinhamentos das atuações do músico, as variações dos últimos concertos têm consistido na inclusão de "Honest With Me", do álbum "Love and Theft", de 2001, e na substituição de "Cry a While" por "Dignity".