Bolachas inspiradas nas rendas de bilros

Homenagem às rendilheiras nas Caldas da Rainha e em Peniche.

14.05.18

As bolachas têm sabor de caramelo com flor de sal, gengibre e lima e são vendidas em caixas de 12 unidades, a um preço de sete euros. Esta é mais uma aposta do grupo, depois de, há três anos, ter lançado no mercado pão de algas sem adição de sal, e o pão do mar.



Além das pastelarias, as bolachas poderão vir a estar à venda em unidades hoteleiras e de restauração do concelho.

Produzidas com algas e decoradas com uma aplicação de açúcar inspirada nas rendas de bilros de Peniche, a bolacha Renda Doce foi concebida por alunos e docentes de Pastelaria da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche.Já o design coube à Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha, ambas as escolas pertencentes ao Instituto Politécnico de Leiria.O novo doce, uma homenagem às rendilheiras locais, já está a ser comercializado pelo Grupo Calé, com estabelecimentos nas Caldas da Rainha - Pastelarias Comtradição - e em Peniche - Calé Confeitaria Tradicional Portuguesa. E é um sucesso.