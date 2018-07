Por Lusa | 02:53

O Presidente da Bolívia, Evo Morales, inaugurou no sábado, na capital La Paz, o troço mais veloz do sistema de teleféricos do país, o mais extenso do mundo.

O novo troço é o primeiro a chegar ao centro da cidade, tem uma área de 2,6 quilômetros, quatro estações, 155 cabines e pode transportar até oito mil passageiros em dois sentidos, a uma velocidade de seis metros por segundo.

A viagem inteira leva um tempo de viagem de 11,8 minutos.