Bolsa de doutoramento passarão para 1.800, diz presidente da FCT

As bolsas de doutoramento vão passar de 1.500 para "1.800 ou 1.900", anunciou hoje a presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), Helena Pereira.

"Temos 1500, pensamos ir aumentar para 1.800 ou 1.900 bolsas de doutoramento", disse Helena Pereira, que falava na sessão de encerramento do encontro "Ciência 2019", que juntou milhares de participantes de segunda-feira até hoje, entre investigadores, empresários e alunos de doutoramento.

No curto discurso que marcou o final do encontro Helena Pereira afirmou que tinha uma boa notícia para dar e explicou a seguir que o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, com o ministro do Planeamento, Nelson de Souza, estão a trabalhar para, com fundos estruturais, aumentar as bolsas de doutoramento.