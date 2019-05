Bolsa de Londres visita Luanda e desafia empresas africanas a irem ao mercado

O diretor do departamento de Mercados Emergentes da Bolsa de Londres desafiou hoje as empresas africanas a usarem o mercado londrino para financiarem as suas atividades, durante uma visita a vários países africanos, incluindo Angola.

"Se uma companhia tem um plano estratégico de crescimento internacional, então a Bolsa de Londres é o veículo perfeito para a empresa vir e cotar-se em bolsa", disse Ibukun Adebayo em declarações à agência de informação financeira Bloomberg, durante uma visita a Nairobi, antes de rumar a Luanda.

"Mesmo que a empresa seja simplesmente nacional e precisa de angariar dinheiro no mercado doméstico para aumentar o número de investidores disponíveis para isso, a Bolsa de Londres pode ajudar com os parceiros locais", explicou Adebayo, anunciando que esta instituição financeira londrina está disponível para servir de plataforma para o financiamento das empresas africanas.