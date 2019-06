Bolsa de Wall Street negoceia em alta no início da sessão

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em alta no início da sessão, no mesmo dia em que o Departamento do Trabalho norte-americano divulgou que os pedidos de subsídio de desemprego aumentaram em quatro mil na semana passada.

Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones avançava 0,41% para 26.108,29 pontos e o Nasdaq subia 0,63% para 7.842,51 pontos.

Por sua vez, o índice alargado S&P 500 fixava-se em 2.892,16 pontos, mais 0,43%.