Por Lusa | 03:14

A bolsa de Xangai, principal praça financeira da China, abriu hoje praticamente sem movimentações, com uma ligeira descida de 0,06%, para 3.261,07 pontos.

Shenzhen, a segunda praça financeira do país, manteve-se também praticamente sem oscilações, com um ligeiro recuo de 0,06%, nas primeiras transações do dia, para 10.338,50 pontos.

JPI // FST