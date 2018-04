Bolsas reagem em queda às tensões comercias entre os Estados Unidos e a China

Por Lusa | 06:11

As principais bolsas mundiais registaram quedas pelo segundo dia consecutivo, com os investidores a reagir às crescentes tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, noticiou hoje a agência Associated Press (AP).

A tensão comercial entre os Estados Unidos e a China agravou-se depois de Pequim ter anunciado na segunda-feira novas tarifas sobre produtos agrícolas, uma retaliação contra as taxas na importação de aço e alumínio, aplicadas pela administração de Donald Trump.

Como consequência, os mercados da China, Japão e Coreia do Sul caíram na terça-feira e o iene subiu em relação ao dólar.