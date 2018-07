Bolseiros vaiam ministro da Ciência durante discurso em Lisboa

Manuel Heitor discursava na sessão de encerramento do encontro Ciência 2018, em Lisboa.

Por Lusa | 19:49

O ministro da Ciência, Manuel Heitor, foi esta quarta-feira apupado por bolseiros de investigação científica enquanto discursava na sessão de encerramento do encontro Ciência 2018, em Lisboa.

Dezenas dos que haviam protestado horas antes contra a precariedade laboral na ciência, no exterior do Centro de Congressos, acompanharam de pé, na sala, a intervenção de Manuel Heitor com assobios quando o ministro disse que o Governo está "sempre a favor de mais emprego científico e mais diálogo".

Alguns dos manifestantes viraram costas ou pontuaram o discurso do ministro gritando "cumpram a lei!", numa referência à legislação que prevê a contratação de investigadores-doutorados em substituição de bolsas de formação de pós-doutoramento.