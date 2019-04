Bolsonaro ameaça demitir direção da Funai se órgão não atender a pedidos de índigenas

Por Lusa | 05:03

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, recebeu na quarta-feira líderes indígenas no Palácio do Planalto, em Brasília, e ameaçou "cortar toda a direção da Fundação Nacional do Índio (Funai)", caso o órgão não atenda pedidos dos povos indígenas.

"Assim como o povo brasileiro tem de dizer o que eu vou fazer como Presidente, o povo indígena é que diz o que a Funai vai fazer. Se não for assim, eu corto toda a direção da Funai. Colocamos gente como vocês (índios) lá dentro, para não atrapalhar quem quer o progresso, quem quer desenvolvimento, o bem do Brasil, e quem quer o futuro das suas gerações", afirmou o chefe de Estado brasileiro, numa transmissão em direto na sua página do facebook.

Bolsonaro reuniu-se com líderes índigenas, de diferentes etnias, e ouviu as suas reclamações, muitas delas direcionadas ao desempenho da Funai e de Organizações Não Governamentais (ONGs).