Bolsonaro critica decisão do Senado de suspender decreto de armas

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, criticou na quinta-feira a decisão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, que aprovou sete projetos que suspendem um decreto que flexibiliza o porte de armas no país.

"Quem perde não sou eu não. Eu tenho porte de arma porque eu sou capitão do Exército. Quem está a perder é o povo que quer arma, esse povo que, em 2005, foi no referendo e votou pelo direito de comprar armas e munições e o Governo do Partido dos Trabalhadores (PT) simplesmente ignorou, passou por cima disso", disse Bolsonaro, durante uma transmissão de vídeo em direto no Facebook.

O decreto, assinado em maio pelo chefe de Estado brasileiro, concede porte de arma a várias categorias profissionais e aumenta de 50 para mil o número de munições que o proprietário de armas de fogos pode comprar anualmente.