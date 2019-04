Bolsonaro diz a embaixadores de países árabes que "está de braços abertos para todos"

Por Lusa | 04:29

O Presidente do Brasil afirmou hoje, num jantar com embaixadores de países árabes, que o Governo "está de braços abertos para todos", sublinhando esperar que os laços comerciais se transformem "em amizade".

"Que esses laços comerciais cada vez mais se transformem em laços de amizade, de respeito e de fraternidade. (...) O nosso Governo está de braços abertos para todos, sem exceção", afirmou Jair Bolsonaro, de acordo com um video partilhado nas redes sociais do Palácio do Planalto.

Além de Bolsonaro, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participaram também no jantar organizado pelo Ministério da Agricultura e pela Confederação Nacional da Agricultura (CNA) brasileiros.