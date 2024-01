Bombeiros da Ajuda sem salários há dois meses

Os Bombeiros Voluntários da Ajuda estão a prestar socorro à população sem serem pagos, desde novembro. Há dois meses de salários em atraso, "devido ao bloqueio das contas bancárias pela ação de uma empresa de construção", apurou o CM.



Há pelo menos três operacionais operacionais a viver no quartel por "sérias dificuldades financeiras". "A situação económica é tão grave que o dinheiro que os trabalhadores recebem dos serviços que prestam à população – que está também em sério risco (por exemplo, falta oxigénio nas ambulâncias) – é distribuído conforme as suas necessidades, por forma a conseguirem saldar compromissos urgentes, como para pagar creches, contas de água ou da luz", avança o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local, que prepara uma queixa na Autoridade para as Condições do Trabalho.

"Estamos a acompanhar a situação com profunda preocupação e já fornecemos apoio alimentar para aliviar as necessidades imediatas, para além da proposta de estabelecimento de um protocolo que permite uma atribuição anual de uma quantia em dinheiro", refere ao CM a Junta da Ajuda sobre a conjuntura "delicada" que o corpo de bombeiros enfrenta.

Os Bombeiros da Ajuda servem ainda Benfica, Belém e Alcântara - cerca de 80 mil habitantes no total das quatro freguesias -, cujas Juntas também já ofereceram apoio.

A Junta da Ajuda garante estar empenhada em resolver a questão e "garantir o bem-estar dos nossos bombeiros e da instituição."

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ajuda não respondeu às questões do CM.