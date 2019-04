Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros de Santo Tirso ajudam bebé a nascer em casa

Grávida já em trabalho de parto chamou os bombeiros para ir para o hospital, mas não houve tempo para o transporte.

Por Fátima Vilaça | 10:35

Os bombeiros de Santo Tirso ajudaram uma bebé a nascer em casa, esta madrugada, na freguesia de Monte Córdova.



Após o parto, realizado com o apoio da equipa médica da VMER e da equipa da SIV de Santo Tirso, mãe e bebé foram transportadas para o Hospital de Vila Nova de Famalicão, bem de saúde.



Os bombeiros foram chamados às 23h54, para transportarem ao Hospital uma grávida que estava em trabalho de parto.



No entanto, verificaram à chegada, que já não havia tempo para efetuar o transporte e, orientados pela equipa médica, e com a colaboração da mãe, acabaram por realizar o parto em casa.