Bombeiros protestam nas ruas de Lisboa contra novas regras de aposentação

Cerca de duas centenas de bombeiros profissionais manifestam-se hoje em Lisboa contra a proposta do Governo das novas regras de aposentação que quer aumentar a idade da reforma para os 60 anos.

O protesto que partiu de Santos, em Lisboa, por volta das 16:25, vai até ao parlamento onde será entregue um memorando ao presidente da Assembleia da República.

Organizada pela Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP/SNBP) a manifestação, que tem como lema a "luta por uma aposentação justa e digna", conta com a presença de bombeiros de várias zonas do país que se apresentam no protesto fardados.