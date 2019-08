Bons Sons atraiu 33.800 festivaleiros a Cem Soldos durante quatro dias

A 10.ª edição do festival Bons Sons atraiu a Cem Soldos, no concelho de Tomar, 33.800 festivaleiros que, entre quinta-feira e domingo, assistiram a centenas de concertos e espetáculos protagonizados por 250 artistas nos dez palcos da aldeia.

O balanço divulgado hoje pela organização do Bons Sons, o Sport Clube Operário de Cem Soldos (SCOCS), quantifica em 33.800 os festivaleiros que passaram por Cem Soldos, no concelho de Tomar, no distrito de Santarém, entre os dias 08 e 11 de agosto.

A 10.ª edição do festival, cuja lotação esgotou no fim de semana, contou com "52 concertos e 81 espetáculos e atividades especiais realizados por 250 artistas", a que se somaram "a realização de oito concertos inesperados e 30 concertos espontâneos no Palco Garagem".