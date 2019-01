Bordalo II inaugura em França exposição simbólica sobre Acordo de Paris

Por Lusa | 17:00

A exposição "Acordo de Paris", de Bordalo II, reúne 30 obras do artista português na capital francesa, com diversos tipos de plástico, encontrados no lixo, para criar animais em vias de extinção e alertar para problemas de sustentabilidade do planeta.

"O 'Acordo de Paris' ['Accord de Paris'] como nome da exposição é simbólico porque, para além dos temas abordados no Acordo de Paris, há mais uma série de coisas que têm de ser alteradas, legisladas e precisam de ter metas para continuarmos a viver num planeta sustentável. Eu já nem falo dos animais. Se pensarmos de uma forma egoísta, os humanos têm de pensar na sua casa. Só temos este sítio para viver. Fazer uma exposição sobre este tema em Paris faz todo o sentido", disse Artur Bordalo, conhecido como Bordalo II, em declarações à Lusa, durante uma visita exclusiva para a imprensa.

A exposição vai ser inaugurada no dia 26 de janeiro, terminando no dia 02 de março. Sendo uma das maiores mostras do artista português, Bordalo II considera que tem a particularidade de ser realizada "num espaço menos convencional", no coração de uma zonas mais recentes da capital francesa, junto à biblioteca François Miterrand - o espaço que está em bruto, será convertido daqui a uns meses num supermercado - algo que o artista considera "contraditório" e "fantástico", já que o seu trabalho se concentra na problemática "economia versus natureza".