Borges Coelho aceita "com júbilo" Prémio da Universade de Lisboa, que nem sabia existir

Por Lusa | 09:17

O historiador António Borges Coelho, distinguido com o Prémio da Universidade de Lisboa, disse à agência Lusa que o aceitou "com júbilo", por se tratar da sua universidade, apesar de desconhecer até esta data, a existência do galardão.

António Borges Coelho, que completou 90 anos no passado dia 04 de outubro, dia de S. Francisco de Assis - uma das "recordações simpáticas" que guarda dos seus tempos de seminarista -, disse que aceitou "com júbilo" o prémio, quando foi informado pelo reitor da Universidade de Lisboa, António Cruz Serra.

"Aceitei com júbilo porque é a minha universidade, trabalhei lá, e fui aluno. A minha primeira matrícula foi em 1948/49, depois fiz uma interrupção de onze anos, em que me entreguei à luta política por inteiro [no Movimento de Unidade Democrática-Juvenil], e estive seis anos e meio afastado do planeta, metido nas prisões fascistas, e retomei o curso em 1962/63, e licenciei-me com uma tese em filosofia sobre Leibniz".