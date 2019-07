Boris Johnson designado primeiro-ministro britânico pela Rainha Isabel II

O líder do partido Conservador, Boris Johnson, foi hoje indigitado primeiro-ministro britânico pela Rainha Isabel II, na sequência da demissão formal de Theresa May devido à dificuldade em implementar o 'Brexit', foi hoje anunciado.

Boris Johnson, o 14.º primeiro-ministro do reinado de Isabel II, foi empossado numa breve audiência no palácio de Buckingham, após a qual foi conduzido para a residência oficial, em Downing Street, onde fará uma declaração antes de começar a formar o governo.

A chegada ao palácio foi perturbada por manifestantes contra as alterações climáticas, que se atravessaram na estrada para tentar impedir a passagem do carro, e no exterior do palácio estavam ativistas em defesa de um novo referendo ao 'Brexit', mas a polícia conseguiu evitar distúrbios.