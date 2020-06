BP anuncia corte de 10 mil empregos devido ao coronavírus

A petrolífera britânica BP anunciou hoje que vai eliminar 10 mil empregos em todo o mundo, 15% do total de funcionários, para ganhar eficácia e adaptar-se a um mercado atingido pela crise sanitária.

A maior parte das saídas vai decorrer até ao fim do ano e afetará principalmente funcionários com funções administrativas, precisa o grupo em comunicado.

Com um total de cerca de 70 mil trabalhadores, a BP já tinha anunciado no início de abril uma redução drástica nos custos destinados ao investimento e um programa de poupanças, face à queda do preço do petróleo.