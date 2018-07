BP apoia fim do adicional ao imposto sobre combustíveis por possibilitar maior procura

Por Lusa | 17:24

A BP Portugal apoiou hoje o fim do adicional ao Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), que está em discussão na Assembleia da República, considerando que a redução no preço, com essa retirada, possibilita o aumento da procura.

"Naturalmente, isso seria uma boa opção porque iria aliviar o esforço do consumidor final em seis cêntimos por litro, que foi aquilo que o Governo aumentou há uns tempos", disse à agência Lusa, o presidente da BP Portugal, Pedro Oliveira.

Falando à margem da apresentação do estudo BP Statistical Review of World Energy 2018, em Lisboa, o responsável apontou que "um preço mais baixo implica maior procura, não maior margem, mas maior procura".