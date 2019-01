BP quer ter 500 postos de abastecimento em Portugal no próximo ano

Por Lusa | 05:00

A BP Portugal quer ter 500 postos de abastecimento até março de 2020, mais 50 do que a rede da petrolífera britânica conta atualmente, e mantém interesse na aquisição da Prio, disse à agência Lusa o presidente executivo.

"Continuamos a olhar para 500 postos de venda em Portugal, sem ser uma obsessão, [...] até final deste ano, meados do primeiro semestre de 2020", afirmou Pedro Oliveira em entrevista à agência Lusa, adiantando que a BP Portugal tem "uma operação muito rentável e muito sustentável" e, por isso, "tem músculo financeiro para olhar novas oportunidades".

À semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, a expansão da rede acontecerá "por via de aquisições, abandeiramentos e construções novas sempre que se justificar", porque, apesar do "mercado estar relativamente saturado em termos de postos de venda, [...] continuam a existir áreas onde é pertinente fazer investimento do ponto de vista de rede", explicou.