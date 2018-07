Por Lusa | 19:34

A legislação que obriga os bancos a aplicarem juros negativos no crédito à habitação vai ter impacto em cerca de 3.000 empréstimos do BPI, disse hoje o presidente do banco, em conferência de imprensa.

"Vamos cumprir a lei, o impacto é moderado [...]. São à volta de 3.000 empréstimos os afetados por esta lei", disse Pablo Forero, recusando contudo a indicar o custo que terá para o banco.

"É uma cifra pequena, é pouco significativo, mas não gostaria de dar", acrescentou.