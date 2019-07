BPI explica perdas de 508 ME em 2011 com "dívida grega"

O BPI reagiu à informação publicada pelo Banco de Portugal sobre grandes devedores à Caixa Geral de Depósitos culpando a "dívida grega" por 80% de um total de 508 milhões de euros de perdas em 2011, segundo um comunicado.

"O BPI esclarece que, à data de referência [2011], o valor agregado das perdas reportadas" atingia os 508 milhões de euros, lê-se na mesma nota.

"Este montante agregado inclui as perdas com os títulos de dívida pública grega que, à data de referência (2011), ascendiam a 408 milhões de euros, representando 80% do total de perdas reportadas. A informação detalhada relativa a esta perda é pública e foi divulgada pelo BPI no seu R&C [relatório e contas] relativo a esse ano".