BPI passa de prejuízos a lucros de 366,1 ME no 1.º semestre

Por Lusa | 17:02

O BPI teve lucros de 366,1 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, o que compara com prejuízos de 101,7 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano passado, divulgou hoje o banco.

Na conferência de imprensa, em Lisboa, o presidente executivo do banco, Pablo Forero, considerou este "um resultado muito bom", e destacou o lucro líquido em Portugal de 222,5 milhões de euros, bem acima dos 10,7 milhões de euros do primeiro semestre de 2017 na atividade doméstica.

Do valor conseguido em Portugal, há que destacar 121,3 milhões de euros conseguidos na venda de participações (da Viacer, da BPI Gestão de Ativos e BPI GIF.