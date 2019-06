Bragança recebe a maior exposição do artista israelita Zadok Ben-David em Portugal

Uma "multidão" de quatro mil silhuetas de homens e mulheres ocupa por completo o chão de um dos espaços do Centro de Arte Contemporânea de Bragança, naquela que é a maior exposição do israelita Zadok Ben-David, em Portugal.

A partir de quarta-feira, até 20 de outubro, a cidade transmontana recebe a instalação que o desenhador e escultor já mostrou, desde 2015, em Sidney (Austrália), Los Angeles (Estados Unidos da América) e Seul (Coreia do Sul).

A exposição de Bragança é, como disse o artista à Lusa, a maior de todas da obra "People I saw but never met" ("Pessoas que vi, mas nunca conheci") e na qual, cada escultura resulta de fotografias tiradas pelo próprio Zadok, em 20 países.