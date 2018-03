Brasil confirma ter recebido indicação de diplomata Ribeiro Telles para a CPLP

Por Lusa | 02:12

O Ministério das Relações Exteriores brasileiro confirmou ter recebido uma carta do Governo português com a indicação de Francisco Ribeiro Telles para ocupar a secretaria-geral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa no biénio 2019-2020.

A carta foi enviada na quinta-feira à representação que o Brasil mantém em Lisboa para tratar dos assuntos da CPLP e deve chegar em Brasília na próxima segunda-feira, adiantou uma fonte do Itamaraty à Lusa.

O Brasil ocupa atualmente a presidência pro tempore da CPLP.