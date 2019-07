Brasil diz que Hezbollah atua na América do Sul e destaca luta com EUA contra terrorismo

O secretário-geral dos Negócios Estrangeiros do Brasil disse esta sexta-feira que o Hezbollah tem atividade terrorista na América do Sul e destacou que Brasil, Argentina e Paraguai vão atuar com os EUA para combaterem financiamento ao terrorismo.

"Há atividade do Hezbollah na região. Isso é um dado da realidade", afirmou à Lusa Otávio Brandelli, referindo-se ao movimento xiita sediado no Líbano.

Brandelli participou em Buenos Aires da Segunda Conferência Ministerial Hemisférica de Luta contra o Terrorismo em substituição do ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil, Ernesto Araújo, que se deslocou a Cabo Verde para a reunião da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).