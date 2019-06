Brasil e Argentina aplaudem acordo UE-Mercosul que promove integração sul-americana

A União Europeia (UE) e o Mercosul (ao bloco de países sul-americanos) assinaram um acordo esta sexta-feira que vai permitir impulsionar a integração regional da América do Sul, avaliam os governos de Argentina e Brasil.

Os dois efeitos imediatos do acordo fechado com a UE foram celebrados pelos principais membros do bloco sul-americano que agora preveem uma aceleração das negociações que mantêm com Canadá, Coreia do Sul e com EFTA (Suíça, Liechtenstein, Noruega e Islândia).

"O acordo com a UE, com certeza, vai também acelerar as nossas outras grandes negociações comerciais. Temos essas três grandes negociações em curso e isso será certamente um impulso para outras parcerias na mesma disposição de buscar competitividade", sustentou o ministro dos Negócios Estrangeiros brasileiro, Ernesto Araújo.