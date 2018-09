Por Lusa | 03:03

As seleções nacionais de futebol do Brasil e da Argentina vão disputar uma partida amigável a 16 de outubro na cidade de Jeddah, no oeste da Arábia Saudita, informou na quinta-feira a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Antes, a 12 de outubro, o Brasil defronta a seleção da Arábia Saudita em Riade, informou a CBF.

O selecionador brasileiro vai anunciar a lista de convocados para ambos os jogos a 21 de setembro na sede da CBF, no Rio de Janeiro.