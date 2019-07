Brasil e China comprometem-se a aumentar a cooperação

Os ministros dos Negócios Estrangeiros do Brasil e da China comprometeram-se na quinta-feira, em Brasília, a aumentar a cooperação entre os dois países em diversas áreas, incluindo agricultura e infraestruturas, e aprofundar os laços comerciais.

Ernesto Araújo e Wang Yi, que é também conselheiro de Estado da China, comprometeram-se a elevar o relacionamento bilateral para "novos níveis", numa altura em que o governo de Jair Bolsonaro se reaproxima dos Estados Unidos de Donald Trump, por afinidade ideológica.

Os dois ministros reuniram no Palácio do Itamaraty, no III Encontro para o Diálogo Estratégico Global Brasil-China.