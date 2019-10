Brasil foi convidado para aderir à OPEP e quer aceitar - Bolsonaro

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou hoje que o seu país foi informalmente convidado para aderir à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), e que tenciona aceitar o convite depois de consultar a sua equipa económica.

"É o primeiro passo para, talvez, colocarmos esta política em prática no Brasil", disse o Presidente, citado pela agência de informação financeira Bloomberg, em declarações à margem de uma conferência em Riade, Arábia Saudita.

Aderindo ao cartel petrolífero, o Brasil torna-se o terceiro maior produtor do grupo, que inclui também os lusófonos Angola e Guiné Equatorial, afetados pela descida do preço do petróleo desde 2014, que desequilibrou as contas públicas destes países altamente dependentes da exportação desta matéria-prima.