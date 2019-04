Brasil formaliza saída da União de Nações Sul-Americanas

Por Lusa | 03:13

O Governo brasileiro anunciou na segunda-feira a decisão de deixar a União das Nações Sul-Americanas (Unasul), quando estava previsto assumir a presidência temporária do bloco, depois da Bolívia.

"O Governo brasileiro denunciou nesta segunda-feira o Tratado Constitutivo da União de Nações Sul-Americanas (UNASUL), formalizando a sua saída da organização. A decisão foi comunicada oficialmente ao Governo do Equador, país depositário do acordo, e surtirá efeitos transcorridos seis meses a contar da data de hoje", informou o Ministério das Relações Exteriores do Brasil em comunicado.

Sete países da América do Sul criaram, em março, no Chile, um novo organismo de integração regional, o PROSUL, em defesa do mercado livre, em substituição da UNASUL.