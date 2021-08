"Brasil tem ido contra a agenda do clima global": Investigadores alertam para a desflorestação da Amazónia

Um relatório divulgado nos últimos dias pela Imazon deu conta de que a área florestal destruída na Amazónia brasileira atingiu o valor mais alto na última década. Carlos Souza, investigador da Imazon alerta que "a desflorestação continua fora de controlo". "O Brasil tem ido contra a agenda do clima global que procura urgentemente reduzir a emissão de gases de efeito de estufa", apontou, citado pelo The Guardian.

De acordo com os dados publicados, foram destruídos 10.476 km² de floresta, o correspondente a nove cidades do Rio de Janeiro. Face ao último período registado, verifica-se um aumento de 57%.





O governo de Bolsonaro tem sido alvo de muitas críticas pela gestão da Amazónia, o que já levou à demissão do antigo Ministro do Ambiente, Ricardo Salles, em junho. Nessa altura, recorde-se, o ex-governante esteve sob investigação por alegados favorecimentos a madeireiros e por tentativas de dificultar a fiscalização ambiental na Amazónia.A extração ilegal de madeira e os incêndios têm sido as principais causas da desflorestação daquela área e Marcio Astrini, secretário-executivo do Observatório Climático, é outra das vozes críticas das políticas do governo de Bolsonaro, que tem enviado o exército para combater fogos e a desflorestação ilegal na região.

"Os dados mostram que isso não resultou", disse Astrini. "Nenhuma operação militar conseguirá mascarar ou reverter os ataques do governo federal contra a floresta", acrescentou.