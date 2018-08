Brasil vacinou 45 mil venezuelanos que entraram no país pela fronteira

Por Lusa | 20:31

O ministro da Saúde do Brasil, Gilberto Occhi, anunciou hoje que o país vacinou 45 mil venezuelanos que entraram na fronteira pelo estado de Roraima até meados de junho.

"Temos aproximadamente, até junho, cerca de 45 mil pessoas venezuelanas vacinadas no Brasil. Isto é um quantitativo do início deste ano quando houve uma entrada maior destas pessoas da Venezuela", disse o ministro, numa conferência com jornalistas estrangeiros.

"Hoje a obrigatoriedade de vacinação é para todos aqueles que pedem abrigo no Brasil. Aqueles que pedem passagem ou visto de turista e não precisam do apoio social do Brasil não são obrigados a vacinarem-se", acrescentou.