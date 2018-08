Brasil vai transferir mais de mil venezuelanos de Roraima para outras cidades

Por Lusa | 04:46

O Governo brasileiro anunciou na terça-feira que mais de mil venezuelanos que estavam acampados no estado fronteiriço de Roraima serão transferidos para outras cidades do país, após violentos confrontos no sábado entre migrantes e a população local.

Uma representante do Governo, Viviane Esse, disse aos jornalistas em Boa Vista, capital do estado do Amazonas localizada a cerca de 200 quilómetros a sul da fronteira, que o "processo de distribuição interna" dos imigrantes venezuelanos começará no final de agosto, sem especificar as cidades de destino.

Viviane Esse integra a comissão interministerial que visitou a cidade fronteiriça de Paracaima no sábado, onde ocorreram confrontos violentos entre a população local e os refugiados venezuelanos.