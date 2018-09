Brasileiros exigem expulsão de venezuelanos e fecho da fronteira em Roraima

Por Lusa | 04:14

Um protesto organizado no sábado por brasileiros nas ruas da cidade de Boa Vista, capital de Roraima, pediu o fecho da fronteira e a expulsão dos venezuelanos após a morte de duas pessoas na última quinta-feira.

Dezenas de pessoas reuniram-se em cortejo no bairro do Jardim Floresta antes do enterro do pintor brasileiro Manoel Siqueira de Sousa, de 35 anos, que morreu após ter sido esfaqueado ao procurar impedir a fuga de um venezuelano, Rodrigues, 21 anos, que também acabou linchado depois de ter tentado furtar uma lata de leite condensado num comércio local.

Antes de levarem o corpo do brasileiro até um cemitério da cidade, um homem não identificado numa motocicleta ameaçou verbalmente os venezuelanos que vivem num acampamento no Jardim Floresta que, assustados, correram para um abrigo onde tentaram armar-se com paus e pedras caso fossem atacados.