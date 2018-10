Brasil/Eleições: Agressor de Bolsonaro acusado de atentado por inconformismo político

Por Lusa | 19:44

O autor do ataque contra o candidato à Presidência do Brasil Jair Bolsonaro, ocorrido em setembro, foi acusado da prática de um "atentado pessoal por inconformismo político", informou hoje o Ministério Público Federal (MPF) de Minas Gerais.

O atentado ocorreu durante um ato da campanha na cidade brasileira de Juiz de Fora, no dia 06 de setembro, quando Adélio Bispo de Oliveira, fazendo-se passar como apoiante de Bolsonaro, esfaqueou o candidato, com arma branca, no abdómen.

Segundo a acusação, o objetivo do atacante era o de excluir a vítima da disputa eleitoral.