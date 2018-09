Brasil/Eleições: Candidatas a vice-presidente do Brasil criticam "antidemocracia" de Bolsonaro

Por Lusa | 20:44

As candidatas a vice-presidente brasileiras nas eleições de 07 de outubro afirmaram hoje que uma eventual vitória do candidato populista Jair Bolsonaro ameaça a luta pela igualdade de género no Brasil.

Num debate promovido pelo jornal El País e pelo instituto de sondagens Locomotiva, participaram as quatro mulheres que concorrem como vice-presidente: Manuela D'Ávila, vice de Fernando Haddad, Ana Amélia, vice de Geraldo Alckmin, Kátia Abreu, vice de Ciro Gomes e Sónia Guajajara, vice de Guilherme Boulos.

As candidatas criticaram a postura do candidato do Partido Socila Liberal que lidera as intenções de voto e fizeram saber que apoiam os atos de protesto previstos em todo o país contra Jair Bolsonaro.