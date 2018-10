Justiça brasileira ordena retirada de vídeo de Bolsonaro sobre fraudes nas urnas

Tribunal Superior Eleitoral afirma que críticas feitas pelo candidato de extrema-direita podem afetar a credibilidade do processo eleitoral.

Por Lusa | 20:30

A justiça eleitoral brasileira ordenou esta quinta-feira a remoção de um vídeo, colocado na Internet, em que o candidato à presidência do Brasil Jair Bolsonaro falava sobre fraudes nas urnas eletrónicas usadas nas votações das presidenciais do país.

A decisão foi tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tendo os juízes considerado que as alusões feitas pelo candidato sobre possíveis fraudes eleitorais excedem o nível das críticas e podem afetar a credibilidade do processo eleitoral.

"As críticas são legítimas e nós vivemos no Estado de Direito, mas os críticos tentando minar a justiça eleitoral e acima de tudo tirar sua credibilidade ante a população, deve ter um limite", disse a presidente do TSE, Rosa Weber.