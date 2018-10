Brasil/Eleições: Marcelo Rebelo de Sousa deixou apelo ao voto

Por Lusa | 20:34

O Presidente da República apelou hoje ao voto nas eleições presidenciais no Brasil, que decorrem no domingo, dirigindo-se aos portugueses com dupla nacionalidade e aos brasileiros que vivem em Portugal.

"Espero que os portugueses, muitos, que vivem no Brasil e que têm a dupla nacionalidade não deixem de exercer o direito de voto, é o mesmo apelo que faço cá dentro ao voto e até já fiz ontem, à participação no voto no ano que vem", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, que falava, em Vila Real, à margem da cerimómia de entrega do Prémio D.Diniz ao escritor Helder Macedo.

O Presidente disse ainda, por outro lado, que espera também que os "muitos brasileiros que vivem em Portugal participem no exercício do direito de voto".