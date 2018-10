Brasil/Eleições: Moscovici vê "cansaço democrático" na escolha de Bolsonaro

Por Lusa | 10:06

O comissário europeu para os Assuntos Económicos e Financeiros considerou hoje que a eleição de Jair Bolsonaro no domingo para Presidente do Brasil está ligada a uma forma de "cansaço democrático" e instou as democracias a despertarem.

Numa intervenção no canal de televisão político e parlamentar francês Public Sénat, Pierre Moscovici defendeu que "Bolsonaro é evidentemente um populista de extrema-direita".

"Atrás dele, vemos a sombra dos militares que durante muito tempo estiveram no poder no Brasil, constituindo uma ditadura terrível. Ele próprio é um antigo militar. Isso é muito evidente", começou por referir.