Brasil/Eleições: "Número dois" de Bolsonaro usa exemplo de 'Teodorín' para criticar diplomacia brasileira

Por Lusa | 23:08

O "número dois" da candidatura presidencial de Bolsonaro deu hoje o caso da apreensão de 16 milhões de dólares (13,7 milhões de euros) em joias e dinheiro do vice-presidente da Guiné Equatorial como exemplo dos erros diplomáticos brasileiros.

Numa palestra sobre os planos para a política externa do Brasil em São Paulo, o general Antônio Mourão considerou um erro o facto de o Brasil ter assinados projetos de cooperação com países do hemisfério sul durante os Governos dos ex-Presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.

"Ligamo-nos com toda a mulambada [palavra usada para referir-se a pessoas feias e sem educação], me perdoem o termo, existente do outro lado do oceano" e "não resultou em nada, só dívidas contraídas de que nós estamos tomando calote", disse o candidato a vice-presidência do Brasil.