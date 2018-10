Brasil/Eleições: PR russo felicita Bolsonaro e destaca "relações construtivas"

Por Lusa | 11:24

O chefe de Estado russo, Vladimir Putin, felicitou hoje o Presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, a quem manifestou o seu desejo de desenvolver ainda mais as "relações construtivas" entre os dois países, divulgou o Kremlin.

Num telegrama enviado a Bolsonaro, da extrema-direita, Putin referiu que "aprecia muito a experiência tão significativa de cooperação mutuamente benéfica para em vários campos no âmbito da associação estratégica".

O líder russo manifestou a sua "confiança no desenvolvimento de todo o tipo de relações russo-brasileiras, bem como na cooperação construtiva no marco das Nações Unidas, no G20, nos BRICS e outras organizações multilaterais na defesa do interesse dos povos da Rússia e do Brasil", referiu-se na nota do Kremlin.