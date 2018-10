Brasil/Eleições: Surpresas para governadores em São Paulo, Rio e Minas Gerais

Por Lusa | 03:03

Mudanças de última hora marcaram as eleições para os governos dos estados mais populosos do Brasil - São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro -- que terão na segunda volta candidatos que não eram considerados favoritos.

Em São Paulo, a disputa será entre o candidato João Dória do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) que teve 31,7% dos votos válidos e o candidato Márcio França do Partido Socialista Brasileiro, que obteve 21,53%.

França venceu uma das corridas mais apertadas destas eleições, superando o candidato Paulo Skaff do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), derrotado com 21,09% dos votos que apareceu em segundo lugar em todas as sondagens de intenção de voto antes das eleições.