Brexit: 69.200 portugueses já pediram residência no Reino Unido

O estatuto de residente no Reino Unido, obrigatório para depois do 'Brexit', já foi pedido por perto de 69.200 portugueses, a quarta nacionalidade com mais registos, revelou hoje o Ministério do Interior britânico.

O número de pedidos de portugueses representa cerca de 17% dos cerca de 400 mil nacionais que as autoridades portuguesas estimam que residirem no Reino Unido.

De acordo com o Ministério do Interior britânico, até ao final de maio candidataram-se ao estatuto de residente cerca de 788.200 pessoas, das quais 668 mil já têm os processos concluídos, 66% com o estatuto de residente permanente e 34% com o estatuto de residente temporário.