Brexit: antigo PM John Major junta-se a batalha judicial para impedir suspensão do Parlamento

O antigo primeiro-ministro britânico John Major declarou-se hoje disponível para apoiar uma ação judicial contra a suspensão do Parlamento, declarada pelo Governo de Boris Johnson a poucas semanas do 'Brexit', que será analisada na quinta-feira num tribunal em Londres.

"Prometi que, se o primeiro-ministro suspendesse o parlamento para impedir que os deputados se opusessem aos planos do 'Brexit', eu pediria um controlo judicial da sua ação. Tendo em vista a iminência da suspensão, e para evitar duplicação de esforços e ocupar o tempo do Tribunal por meio da repetição, pretendo solicitar a permissão do tribunal para intervir na ação já iniciada por Gina Miller, em vez de iniciar um processo separado", anunciou hoje.

Primeiro-ministro entre 1990 e 1997, John Major pertence ao mesmo partido Conservador de Boris Johnson, mas opõe-se à saída do Reino Unido da União Europeia e defende um novo referendo.