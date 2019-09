'Brexit': Boris Johnson fala em "grandes progressos" para se chegar a acordo com UE

O primeiro-ministro britânico garantiu que se registam "grandes progressos" para se chegar a um acordo sobre o 'Brexit' entre a UE e o Reino Unido, que comparou a Hulk numa entrevista publicada hoje no jornal Daily Mail.

"Quando consegui este lugar, todos disseram que absolutamente nenhuma mudança no acordo de retirada era possível (...) Eles, [os líderes da UE] voltaram e, como você sabe, uma conversa muito, muito boa está a ocorrer sobre como lidar com os problemas na fronteira do norte da Irlanda, e grandes progressos estão sendo feitos", disse Boris Johnson.

Ambas as partes não se conseguem entender sobre como evitar o restabelecimento de uma fronteira física entre a Irlanda, um estado membro da UE, e a província britânica da Irlanda do Norte após o 'Brexit'.